Salvador Escalante, Mich.- Jueves 18 de septiembre de 2025.- Dos jóvenes fallecieron y uno más resultó malherido tras el choque de una camioneta contra un árbol localizado en un desnivel a la orilla de la carretera Opopeo-Tacámbaro, indicaron autoridades policiales y de rescate.

El trágico percance se registró durante la tarde noche de ayer miércoles a la altura del kilómetro 5+500 de la citada vialidad, dentro del municipio de Salvador Escalante.

Se apreció que el vehículo siniestrado es de la marca Jeep, color plata, con matrícula UDC-51638. De acuerdo con las fuentes, los ahora finados respondían a los nombres de Carlos Rigoberto y Rafael, ambos de 26 años de edad, uno de ellos viajaba como copiloto y el otro en los asientos traseros.

En cuanto al sobreviviente, él conducía referido el automotor, persona que quedó lesionada y fue canalizada a un hospital para su adecuada atención médica.

Unos patrulleros acordonaron el área del incidente y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), ubicadas en Pátzcuaro.