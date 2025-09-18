Apatzingán, Mich.- 18 de septiembre de 2025.- El secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo G., fue víctima de un ataque a balazos la mañana de este jueves mientras se encontraba en sus oficinas. El funcionario, de 45 años de edad y de profesión médico veterinario, fue atacado por individuos desconocidos.

#Video | Atacan a bal4zos al secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán en sus oficinas pic.twitter.com/E9BZSouRDf — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 18, 2025

​El ataque ocurrió en la calle José María Coss, en la colonia Centro de Apatzingán, una zona ubicada justo detrás del Palacio Municipal.

#Video | El secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán fue víctima de un at4que a bal4zos pic.twitter.com/TsdAYl4yxA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 18, 2025

​Tras el incidente, los elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Aldo G. fue trasladado de inmediato a un nosocomio, donde su estado de salud es reportado como estable, sin embargo presenta diversos impactos de bala.

​La zona del ataque se encuentra acordonada por las autoridades, quienes están a la espera de la llegada de personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones y realizar el peritaje correspondiente.