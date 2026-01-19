Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a vacunarse contra la influenza antes del cierre de la Jornada Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, el próximo 3 de abril. Los biológicos están disponibles en los 364 centros de salud del estado para garantizar la protección de las familias michoacanas.

La institución ha desplegado brigadas para acercar el biológico a espacios de alta afluencia como mercados, plazas principales y centros de reunión en diversos municipios del estado, del 20 al 23 de enero se ubicarán en el mercado Gildardo Magaña, de La Piedad, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. En esas mismas fechas en el mercado Taríacuri y el DIF municipal de Uruapan con el mismo horario.

Del 21 al 23 de enero de las plazas principales de Acuitzio, Ario de Rosales, Carácuaro, Coeneo, Erongarícuaro, Huiramba, Jimenez, Lagunillas, Madero, Panindícuaro, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Turicato, Tzintzuntzan, Zacapu, Quiroga y Nocupétaro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

El 21 de enero, en el auditorio municipal Nueva Italia, en un horario de 8:00 a 15:00 horas; el 23 de enero se instalará un módulo de vacunación afuera de la tienda Coppel, que se ubica en el centro del municipio de Lázaro Cárdenas, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

La SSM enfatiza que se prioriza la atención a grupos vulnerables como niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, al considerarse los grupos más vulnerables para desarrollar complicaciones en caso de enfermarse.