Estados Unidos de América, 17 de enero de 2026.– El Colectivo de Federaciones y Organizaciones

Mexicanas Migrantes (COLEFOM) integrada por más de 106 agrupaciones en el extranjero celebramos

las recientes declaraciones de la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,

realizadas durante las Mañaneras del Pueblo de los días 15 y 16 de enero, en las que refrendó su

compromiso con una reforma electoral incluyente que contemple de manera efectiva a las y los

mexicanos residentes en el extranjero.



Desde COLEFOM expresamos nuestro reconocimiento, por promover una reforma electoral y a su vez

exhortamos a todos los actores políticos que se sumen a la voluntad de nuestra presidenta de impulsar el

tema y colocar en el centro del debate nacional la necesidad de facilitar el ejercicio del voto desde el

exterior, así como de avanzar hacia mecanismos reales de representación política, incluyendo

diputaciones, senadurías y otros cargos de elección popular para la Diáspora Mexicana, así como en los

mecanismos de democracia participativa.



Reconocemos que este planteamiento representa un avance significativo hacia la extensión de los

valores democrática más allá de las fronteras nacionales y una apertura moderna e incluyente en la

participación política. En particular, valoramos de manera positiva la realización de audiencias públicas

en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles y Sacramento CA; Seattle, WA; Chicago, IL;

Dallas, TX; Atlanta, GA y Washington, D.C.; en las que se escuchó directamente a la comunidad

mexicana migrante, permitiendo expresar nuestras necesidades, propuestas y expectativas en torno a la

reforma electoral, así como en las entidades federativas de la República Mexicana y a través de la

plataforma digital. Este ejercicio de diálogo es una señal clara de apertura institucional y de voluntad

política para construir una reforma con visión de Estado, reconociendo a la Diáspora Mexicana.



En este contexto, desde COLEFOM le tomamos la palabra y refrendamos nuestra disposición para

contribuir de manera propositiva y responsable a este proceso. Hemos construido, a partir de amplias

consultas con nuestras organizaciones y federaciones, al menos 18 puntos estratégicos que recogen las

principales demandas y propuestas de la comunidad mexicana en el exterior. Dichos planteamientos

serán presentados en los próximos días ante la Presidencia de la República, la Comisión encargada de la

Reforma Electoral, el Poder Legislativo, el Senado de la República, así como ante los medios de

comunicación.



Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de una democracia que reconozca plenamente

los derechos políticos de las y los mexicanos migrantes y que garantice su participación efectiva en la

vida pública del país, sin importar el lugar donde residan.