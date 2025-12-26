Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para no bajar la guardia en las medidas de prevención contra el dengue, zika y chikungunya, ya que el riesgo de transmisión persiste aun con las bajas temperaturas.

La estrategia más efectiva contra el dengue sigue siendo la eliminación de criaderos, por ello, se invita a la ciudadanía a continuar con la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, que consiste en lavar con jabón y cepillo tinacos, piletas, cubetas y floreros; tapar todo recipiente en el que se almacene agua; voltear objetos que no se utilicen y que puedan acumular agua de lluvia o riego; y tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no sean útiles.

Además del saneamiento básico, para quienes habitan o visitan una alta incidencia de dengue, la SSM recomienda utilizar repelente de insectos de forma regular, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y vestir ropa de manga larga y pantalones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

La Secretaría de Salud mantiene brigadas de vectores activas en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado, realizando labores de vigilancia, control larvario y nebulización en zonas de alta incidencia.

En caso de presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, salpullido o dolor articular, se recomienda acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación, ya que el uso de ciertos fármacos puede complicar el cuadro clínico.