Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- La rehabilitación de la ciclovía Morelia-Pátzcuaro en 19 kilómetros lineales beneficia a más de 200 mil habitantes de Morelia y su zona rural, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa.

El funcionario estatal indicó que la ciclovía, además de ser una ruta atractiva como alternativa de sano esparcimiento, recreación y para la práctica del deporte, permite a las y los ciclistas trasladarse con seguridad y agilidad hacia sus escuelas y lugares de trabajo en la zona sur del municipio, por lo que beneficia tanto a la Tenencia Morelos, Santiago Undameo y Tiripetío, como a otras localidades como La Campiña, Uruapilla y La Estancia.

En el área de impacto directo se encuentran diversas instituciones educativas, entre ellas, el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 7, la Escuela Secundaria Técnica No. 13 “La Huerta”, la Unidad Morelia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Normal de Educación Física (ENEF).

El titular de la SCOP exhortó a los habitantes, en especial a los usuarios de vehículos motorizados, a no utilizar la ciclovía como medio de traslado, ya que esta vía es mixta, es decir tanto para el uso de bicicleta como peatonal.

Además, resaltó que a lo largo de la misma se colocarán cámaras de vigilancia conectadas al C5i. Asimismo se realizarán rondines de la Guardia Civil en bicicleta para garantizar el correcto uso de esta vía de comunicación.