Buenavista Tomatlán, Mich.- 26 de Diciembre del 2025.- La mañana de este viernes, familiares de al menos 4 jóvenes desaparecidos bloquearon por algunos minutos la carretera Apatzingán – Tepalcatepec, en demanda de que sus seres queridos sean encontrados con vida y regresados a sus hogares.

La protesta se reportó a la altura del puente de acceso a la cabecera municipal de Buenavista, donde los inconformes colocaron objetos e incendiaron neumáticos sobre la vialidad para impedir el paso de los automovilistas, con el objetivo de exigir resultados en la localización de sus seres queridos.

Los manifestantes portaban cartulinas con algunos nombres de las personas desaparecidas: José Arturo A., de 24 años de edad; Isaías P., de 30 años; Cristofer Q., de 16 años; y José Arturo H., de 42 años.

Al igual que el pasado 21 de diciembre cuando también se movilizaron los afectados señalaron de manera directa al comandante Juventino “Tilín” y a otros elementos de la Policía Municipal de Tepalcatepec, como responsables de la desaparición de los muchachos.

En el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil, quienes entablaron diálogo con los manifestantes y lograron llegar a un acuerdo que permitió liberar el tramo carretero y restablecer la circulación.