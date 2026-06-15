Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2026.- Donar sangre es un acto de solidaridad y altruismo con el que se mejora la calidad de vida de hasta tres pacientes en estado crítico. En ese contexto, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a sumarse a esta noble causa.

A través de esta acción, las y los donantes obtienen beneficios directos para su salud, como equilibrar los niveles de hierro en la sangre, lo que permite reducir el riesgo de sufrir infartos y eventos cardiovasculares; se estimula al cuerpo a producir células sanguíneas nuevas; además, la revisión médica previa, que permite identificar si se es apto o no para donar, contribuye a conocer el estado general de salud de quien se dispone a donar.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de cada año, la institución recuerda a la población que entre los requisitos que debe cumplir para donar se encuentra ser mayor de 18 años, pesar al menos 50 kilogramos, contar con buen estado de salud y no padecer o haber padecido epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades del corazón.

Asimismo, para donar sangre se pide no ingerir bebidas alcohólicas durante las 48 horas previas al proceso, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses, no haberse realizado un tatuaje, perforación o acupuntura en el último año y guardar un ayuno mínimo de cuatro horas.

Para donar de manera altruista, la SSM pone a disposición de la ciudadanía el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, ubicado en la Privada de Canadá, número 90, Fraccionamiento Las Américas, en Morelia, donde se han registrado 10 mil 874 donantes en lo que va del año; sin embargo, solo 320 lo han hecho de manera altruista.