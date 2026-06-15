Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2026.- La oportunidad de formar parte de una nueva historia educativa en Michoacán ya está disponible. La Universidad Intercultural, Tecnológica y Politécnica de Aquila tiene abierto su proceso de registro para conformar la primera generación. La convocatoria está dirigida a jóvenes que están por concluir el bachillerato y buscan una carrera vinculada al desarrollo de sus comunidades y de la región Sierra Costa de Michoacán.

La nueva institución ofrece ingreso sin pago de inscripción para quienes integren la primera generación, convirtiéndose en una alternativa accesible para estudiantes interesados en cursar estudios superiores con una formación orientada a las necesidades productivas y sociales del estado.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, resaltó que la oferta académica inicial contempla tres programas estratégicos: Ingeniería en Gastronomía, Ingeniería en Minería e Ingeniería en Agricultura Sustentable, carreras diseñadas para impulsar el talento local y fortalecer sectores clave para el crecimiento económico de la región.

El registro en línea permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, a través del portal uitpa.edu.mx, mientras que la carga de documentos podrá realizarse hasta el 15 de agosto. Posteriormente, el 20 de agosto se llevará a cabo una evaluación diagnóstica, la cual no será excluyente para el ingreso de las y los aspirantes.

Las clases darán inicio el próximo 7 de septiembre, marcando el comienzo de una nueva etapa educativa para la Sierra Costa de Michoacán. Las y los interesados pueden solicitar mayores informes mediante WhatsApp al 312 299 6024 y sumarse a la primera generación de una universidad que nace con el objetivo de transformar el futuro de la región.