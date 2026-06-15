Morelia, Michoacán; 15 de junio de 2026.- Bajo la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer la economía local y apoyar el sector de mujeres emprendedoras, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) concluyó con gran éxito el 3er Encuentro de Emprendedoras, que se desarrolló en el Jardín Morelos durante los días 12 y 13 de junio.

Con la participación de 70 emprendedoras y siete bazares, 2 mil morelianas y morelianos recorrieron los stands que mostraban una oferta variada: tejidos amigurumis, productos artesanales para el cuidado de cabello y la piel, plantas y suculentas, postres, artículos para el cuidado de las mascotas, prendas y creaciones originales para vestir, joyería y maquillaje, entre otros.

La Secretaria de Fomento Económico del municipio, Guadalupe Herrera Calderón, afirmó que el encuentro permitió que la ciudadanía conociera la propuesta de este sector comercial, logrando una derrama económica superior a los 200 mil pesos.

“Tal y como nos lo ha encargado nuestro presidente municipal Alfonso Martínez, es muy importante para nosotros el promover a las emprendedoras, a las mujeres que impulsan la economía circular y que muchas de ellas son sustento de sus familias; reunirlas en espacios como el tercer encuentro de emprendedoras para que la ciudadanía las conozca y puedan consumir lo que ellas crean, asegura un éxito como el que tuvimos en esta tercera edición.” mencionó la titular de la Sefeco.

El 3er Encuentro de Emprendedoras forma parte de las acciones que realiza el Gobierno de Morelia para fortalecer el liderazgo femenino, incentivar el crecimiento de los negocios locales y generar más oportunidades de desarrollo económico en nuestra ciudad, consolidándola como el mejor lugar para vivir.