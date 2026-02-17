Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- Para blindar la salud de la población capitalina contra el sarampión, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) habilitará un mega centro de vacunación en el Colegio de Morelia, ubicado en avenida Guadalupe Victoria 2225, colonia Lomas de Santiaguito. Esta acción busca completar esquemas de inmunización de manera ágil y masiva.

Para facilitar el acceso a toda la ciudadanía, la atención se brindará durante dos jornadas consecutivas, específicamente los días 20, 21, 27 y 28 de febrero, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Se recomienda que los asistentes acudan con su Cartilla Nacional de Salud para el registro correcto de las dosis aplicadas.

Los grupos prioritarios a vacunar son niñas y niños de seis meses a 12 años con esquemas incompletos de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), así como personas de 13 a 49 años sin antecedentes claros de inmunización.

Con el objetivo de garantizar la cobertura de vacunación en Michoacán, la SSM dispone de más de 570 mil dosis gratuitas, distribuidas en su red de 364 centros de salud en toda la entidad.