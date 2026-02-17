Morelia, Mich.- 17 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en la que señala a actores políticos por su presunta vinculación con el homicidio de su esposo, Carlos Manzo. Ante la prensa y afuera de las instalaciones de la FGE, la alcaldesa sostuvo que su comparecencia busca que se incorpore de manera formal la línea política dentro de la carpeta de investigación.

“De manera formal ya venimos a presentar la denuncia, puesto que me decían que no todo era un pronunciamiento, que no todo era un señalamiento hacia los actores políticos, y vamos a ser claros hacia qué actores políticos”, declaró. En ese contexto, mencionó por nombre a “Raúl Morón, Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua”, al señalar que en vida Carlos Manzo los denunció directa y públicamente.

Quiroz García afirmó que acudió con elementos que, a su consideración, son suficientes para que dichas personas sean citadas a declarar. “Hoy vine ya a declarar aquí ante la Fiscalía con elementos, creo yo, suficientes para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar declarar, y que si realmente no hay nada que los vincule con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada que temer, que vengan”, expresó.Añadió que los nombres quedaron asentados en la denuncia junto con videos en los que su esposo realizó señalamientos públicos en su contra.La presidenta de Uruapan reconoció los avances que ha informado la Fiscalía, incluidas tres detenciones más relacionadas con un grupo que presuntamente se coordinaba vía mensajería para organizar el crimen. No obstante, insistió en que la investigación debe llegar al autor intelectual.

“Tienen que dar con el autor intelectual porque no está muy desfasado de los temas y los problemas que Carlos tuvo en vida con cada uno de ellos (los actores políticos referidos)”, subrayó, al señalar que aún habría personas pendientes de aprehensión.Frente a cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas o electorales, Quiroz García rechazó esa versión: “Esto es una exigencia social, no es una exigencia política ni personal.

Claro que yo también lo exijo personalmente, me quitaron al padre de mis hijos”, afirmó. También sostuvo que no quitará “el dedo del renglón” hasta que se esclarezca la autoría intelectual del homicidio y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido amenazas en su contra.