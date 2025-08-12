Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, anunció que en la colecta del Jalo x las Mujeres se lograron recaudar 2 millones 320 mil 505 productos de gestión menstrual, equivalentes a 63 mil 139 paquetes, gracias a la solidaridad y participación de miles de michoacanas y michoacanos. Este esfuerzo colectivo beneficiará a niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes en situación de vulnerabilidad en todo el estado.

Anguiano González subrayó que esta recolección no solo representa una cifra histórica para Michoacán, sino también un avance sustancial en la lucha contra la pobreza menstrual, un problema que impacta la salud, igualdad y dignidad de miles de personas. “Cuando nos unimos como sociedad, logramos transformar realidades”, afirmó.

La distribución de los productos iniciará este mes, priorizando primero a los refugios para mujeres víctimas de violencia, para después llegar a comunidades de autogobierno, municipios y centros penitenciarios, así como localidades que carecen de Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación). Este proceso será gradual y estratégico, para asegurar que los apoyos lleguen a los territorios con mayor índice de pobreza menstrual.

Cada entrega estará acompañada de capacitaciones y charlas sobre menstruación digna, uso de alternativas sostenibles como copas y calzones menstruales, y derechos sexuales y reproductivos. Con ello, se busca brindar información y herramientas que fortalezcan la autonomía y la salud menstrual de las beneficiarias.

Este logro fue posible gracias al compromiso de las y los ciudadanos, así como al respaldo de instituciones y organizaciones que se sumaron a la causa. “Su apoyo demuestra que en Michoacán podemos trabajar unidos para garantizar derechos y erradicar barreras históricas que han afectado a las mujeres y personas menstruantes”, recalcó la titular.

El Gobierno de Michoacán a través de la Seimujer reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas y acciones para erradicar la pobreza menstrual, defender la dignidad y garantizar el derecho a la salud de todas las mujeres y personas menstruantes en todo el estado.