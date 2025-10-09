Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemora el segundo jueves de octubre, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reafirma su compromiso con el cuidado de la vista a través de servicios de alta especialidad y programas quirúrgicos que han devuelto la visión a miles de michoacanos.

A través del Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, se brinda atención oftalmológica especializada y gratuita a la población sin derechohabiencia, entre las causas de consulta más recurrentes se encuentran las cataratas, miopía, conjuntivitis, estrabismo y glaucoma, en la mayoría de los casos estas afecciones se pueden prevenir con revisiones periódicas y un diagnóstico oportuno.

Durante el 2025, en coordinación con el IMSS Bienestar se llevó a cabo la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata “Ver por México”, a través de la cual se beneficiaron con una intervención quirúrgica a más de dos mil 400 personas mayores de 60 años en Michoacán, lo que les ha permitido recuperar su independencia y calidad de vida.

Otra de las acciones con las que cuenta la SSM para mejorar la salud visual de la población en la entidad es el trasplante de córnea, en lo que va del año se han realizado 36, siete en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” y 29 en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS.

Para el cuidado de la salud ocular, la SSM recomienda acudir al oftalmólogo o a su centro de salud al menos una vez al año, especialmente si se tienen más de 40 años o padecen diabetes e hipertensión.

Es importante que al trabajar o estudiar frente a una pantalla, cada 20 minutos se mire a un objeto que esté a unos seis metros de distancia durante al menos 20 segundos, para reducir la fatiga visual. Nunca tocar los ojos con las manos sucias y usar gafas protectoras en trabajos que impliquen riesgo de impacto o exposición a químicos.