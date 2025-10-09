Morelia, Mich.- Jueves 09 de octubre de 2025.- Empistolados balearon un hombre que estaba dentro de un negocio de maquinitas tragamonedas ubicado en la colonia moreliana Ventura Puente. El individuo quedó herido y los hechores escaparon, posteriormente unos patrulleros municipales detuvieron a un sospechoso posiblemente involucrado en el atentado, indicaron fuentes policiales.

El evento de violencia ocurrió la tarde de este jueves en el mencionado establecimiento localizado en la calle García Obeso, entre las vialidades Lago de Chapala y Lago de Zirahuén, en las cercanías del Mercado del Auditorio.

En la cobertura de la noticia se conoció que el ofendido responde al nombre de Francisco, de aproximadamente 42 años de edad, quien fue auxiliado por elementos de la Policía Morelia y paramédicos, mismos que lo canalizaron a un hospital.

Los guardianes del orden revisaron la zona y en la colonia Adolfo López Mateos consiguieron capturar a un masculino que presuntamente participó en la agresión, él fue puesto a disposición de la instancia competente.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes del asunto para esclarecerlo.

Agencia Red 113