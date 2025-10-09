Morelia, Michoacán, 08 de octubre de 2025.- La diputada Sandra Arreola, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, condenó enérgicamente el reciente envenenamiento masivo de perros y gatos en el municipio de Paracho, donde más de 20 animales fueron hallados sin vida en la plaza principal.

La legisladora lamentó profundamente que este tipo de hechos continúen ocurriendo en Michoacán, pese a los avances legales en materia de protección animal.

“Es indignante que sigamos viendo escenas de crueldad como las de Paracho. Los animales son seres sintientes y la ley los protege; no hay justificación alguna para este tipo de actos. Exigimos que se castigue a los responsables y que las autoridades municipales y estatales actúen con firmeza y transparencia”, expresó Arreola.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) recordó que este caso no es aislado, ya que en los últimos meses se han registrado hechos similares en Los Reyes, Puruándiro y Tarímbaro, donde también se han denunciado envenenamientos masivos de perros en situación de calle, así como casos de maltrato grave en distintos municipios.

“Cada vez que la impunidad prevalece, se envía un mensaje de tolerancia a la violencia. Por eso es urgente que la ley se cumpla y se apliquen sanciones ejemplares. El maltrato animal es un delito y debe tratarse como tal”, añadió.

Arreola reiteró el compromiso del Partido Verde con la defensa de los derechos de los animales y la promoción de políticas públicas que privilegien la esterilización gratuita, la educación en el respeto hacia los seres vivos y la creación de refugios municipales dignos y sostenibles.

“No podemos permitir que el envenenamiento y la crueldad se normalicen. Desde el Congreso impulsaremos acciones legislativas y de coordinación institucional para poner fin a esta tragedia silenciosa que viven los animales en Michoacán”, concluyó.