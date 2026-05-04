Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) intensificará sus jornadas gratuitas de salud ginecológica en el Centro de Salud de Morelia “Dr. Juan Manuel González Urueña” durante mayo, con una gama de servicios integrales diseñados para cubrir las diversas etapas de la vida de la mujer, con especial énfasis en la prevención oncológica.

Entre los principales servicios están las pruebas de PCR para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigidas a mujeres de 30 a 64 años, mientras que el estudio de citología cervical (Papanicolau) para la identificación de anomalías en el cuello uterino se enfoca en la población de 25 a 34 años.

Asimismo, se realizan jornadas de exploración clínica de mama para mujeres de 25 a 39 años, con el objetivo de lograr diagnósticos oportunos de cáncer de mama, así como servicios permanentes de planificación familiar para garantizar el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de todas las michoacanas.

La SSM invita a todas las mujeres de Morelia y sus alrededores a acudir al centro de salud ubicado en calle Benito Juárez, número 225, frente a la Plaza del Carmen. La atención se brinda de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas y sábados y domingos de 7:30 a 14:30 horas.

Con estas acciones, la secretaría refrenda su compromiso con la protección y el cuidado de la salud de las mujeres, a fin de garantizar diagnósticos oportunos.