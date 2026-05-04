Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2026.- Con la participación de mil 500 estudiantes, madres y padres de familia, así como personal docente y directivo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó el foro “Desconék-tate, Reconék-tate” en la Escuela Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia.

Durante su intervención, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, destacó la relevancia de acercar estos espacios de orientación a comunidades con alta densidad poblacional, como Villas del Pedregal, donde habitan cerca de 40 mil personas, superando incluso a más de 50 municipios en el estado.

El titular de la FGE subrayó que estos foros están dirigidos tanto a estudiantes como a madres y padres de familia, y maestras y maestros, con el propósito de generar conciencia sobre el uso responsable de redes sociales y del Internet.

Señaló que, si bien las plataformas digitales ofrecen múltiples oportunidades, también representan riesgos cuando no se cuenta con información adecuada.

Explicó que, desde la experiencia institucional, se han identificado casos de secuestro virtual y otros delitos cibernéticos que afectan principalmente a las juventudes, quienes se encuentran expuestas a diversos riesgos en entornos digitales.

“Confiamos en nuestras hijas e hijos, pero muchas veces desconocemos con quién interactúan o los contenidos a los que están expuestos. Por ello, es fundamental fortalecer la comunicación y recuperar los valores desde el núcleo familiar”, expresó.

Asimismo, puntualizó que el objetivo de estos foros es brindar herramientas para identificar delitos cibernéticos y fomentar entornos digitales seguros, al tiempo que se promueve la reconstrucción del tejido social a partir de la confianza y los valores familiares.

Por su parte, la directora del plantel, Jaqueline Farfán Izquierdo, agradeció a la Fiscalía por trabajar de manera coordinada con la comunidad educativa para fortalecer la seguridad de las y los jóvenes.

Destacó que el entorno digital ofrece amplias posibilidades de desarrollo, pero también implica desafíos y riesgos que deben ser atendidos con responsabilidad. En ese sentido, reconoció la importancia de estos espacios informativos, al considerar que la seguridad de las y los estudiantes no puede depender de la aprobación en redes sociales, sino de acciones concretas de prevención.

En representación de madres y padres de familia, Abigail López Jiménez expresó que existe preocupación por los riesgos a los que están expuestos sus hijas e hijos en el entorno digital, por lo que consideró fundamental la cercanía de las instituciones.

“Nos da tranquilidad saber que no estamos solos en esta tarea. Este foro representa un respaldo para nuestras familias y una herramienta para proteger a nuestras hijas e hijos”, señaló.

Finalmente, el alumno Ángel Salvador compartió que, si bien el mundo digital forma parte de la vida cotidiana de las y los adolescentes, también implica riesgos que muchas veces no son visibles.

Indicó que este tipo de actividades les permite identificar situaciones de peligro y saber cómo actuar, al tiempo que los invita a reflexionar sobre la importancia de mantenerse conectados con su entorno familiar y social.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones preventivas que contribuyan a la protección de las juventudes y al fortalecimiento de entornos seguros para el desarrollo integral de las familias michoacanas.