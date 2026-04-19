Morelia, Michoacán; 19 de abril de 2026.- Con la participación de cerca de 5 mil corredores, este domingo se llevó a cabo con éxito la Carrera Adidas 5K, 10K y 21K, consolidándose como un evento que fortalece el deporte, promueve hábitos saludables y fomenta la convivencia entre las familias morelianas.

El alcalde se sumó a esta competencia en la distancia de 5 kilómetros y destacó la importancia de seguir impulsando actividades deportivas que permitan a la ciudadanía apropiarse de los espacios públicos y disfrutar de la ciudad en un ambiente seguro y familiar.

La carrera Adidas, es una justa deportiva con reconocimiento a nivel nacional e internacional en donde sus organizadores demandan una serie de requisitos que deben ser atendidos para su realización, mismo que Morelia cumplió a plenitud.

“Muy contentos de estar presentes en este medio maratón que organizó Adidas en la ciudad de Morelia. Está padrísimo ver a tantas familias, casi 5 mil participantes, y es un éxito correr por las maravillosas calles de Morelia”, expresó el presidente municipal.

La realización de esta competencia fue posible gracias al trabajo coordinado entre dependencias municipales y cuerpos de auxilio, que implementaron un operativo logístico y de seguridad para garantizar el orden durante toda la jornada, brindando atención tanto a participantes como a la ciudadanía.

En estas labores participaron el , Protección Civil, Bomberos, Policía Morelia, Cruz Roja, Guardia Civil y Pentatlón, quienes desarrollaron acciones de vigilancia, acompañamiento, atención preventiva y control de la movilidad, permitiendo que el evento transcurriera de manera ordenada y segura.

Con acciones como esta, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de seguir respaldando eventos que fortalezcan la salud, la convivencia social y la activación física, consolidando a Morelia como una ciudad que impulsa el deporte y genera espacios de encuentro para las familias.