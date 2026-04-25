Morelia, Michoacán; 24 de abril de 2026.- En el marco del 54 Aniversario del Sindicato de Empleados Muncipales, Administrativos y Conexos de Morelia (SEMACM), el dirigente, Jorge Molina Bazán elogió al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al marcar un referente en su administración y consolidar una relación de trabajo conjunto para que Morelia siga brillando.

En un Teatro Morelos repleto y frente a autoridades estatales, municipales, legislativas y alcaldes, el líder sindical dijo “somos cómplices y testigos de su llegada de nuevo como presidente. Recuerdo esa frase: voy a regresar, y qué bien le hizo a Morelia”.

Molina Bazán, expresó que bajo el liderazgo de Alfonso Martínez, la capital tiene rumbo de cambio en atención de obra pública, mantenimiento vial, imagen urbana, y es ejemplo de que cuando se aprovecha la experiencia de los trabajadores, hay resultados.

Por su parte, Alfonso Martínez agradeció la disposición de las y los trabajadores del SEMACM, pues siempre se han sumado a los distintos proyectos que impulsa el Gobierno de Morelia.

El Presidente Municipal señaló que en cada obra, acción y logró, está el esfuerzo del sindicato pues son pieza fundamental en el desarrollo de la ciudad.