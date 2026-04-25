Reconocido como el Mejor Pueblo Mágico 2026, destacando por su encanto, tranquilidad y riqueza cultural. Un destino donde cada calle, plaza y tradición invitan a disfrutar la esencia de México en un ambiente único.

Sus paisajes, su gastronomía y el calor de su gente hacen de Pátzcuaro un lugar que se vive y se siente en cada rincón. Hoy, más que nunca, es un orgullo compartirlo con quienes lo visitan.

Ubicado en el corazón de Michoacán, Pátzcuaro es un destino que cautiva por su historia, su arquitectura colonial y sus profundas tradiciones. Reconocido como Pueblo Mágico por excelencia, este rincón conserva un encanto único que lo convierte en parada obligada para los viajeros que buscan autenticidad y cultura.

Historia y tradición

Fundado en el siglo XIV como centro del imperio purépecha, Pátzcuaro aún mantiene viva esa esencia indígena que convive con la influencia colonial española. Sus calles empedradas y sus casas con techos de teja narran siglos de historia.

Visitar Pátzcuaro es como viajar en el tiempo, la energía del lugar atrae y refugia personas de todo el mundo con diferentes aportes históricos, artísticos y culturales.