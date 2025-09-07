Uruapan, Mich.- 07 de septiembre de 2025.- Un hombre murió mientras que otro resultó lesionado al ser atacados a balazos por un solitario pistolero en la colonia 28 de Octubre, a espaldas del Parque Nacional de Uruapan. El ataque generó pánico entre decenas de personas que se encontraban en un tianguis aledaño.

La tarde de este domingo, los dos masculinos se encontraban por fuera de una casa sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con Anillo de Circunvalación donde fueron abordados y acribillados por un sujeto que después huyó corriendo entre la gente.

Una de las víctimas pereció de manera inmediata, mientras que la otra fue auxiliada por familiares y trasladada a un hospital local; unos paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron minutos después y confirmaron el deceso del masculino cuyo cadáver terminó tirado en la vía pública.

La zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las investigaciones correspondientes; las identidades del fallecido y del lesionado no han sido reveladas por las autoridades.

Cabe señalar que con ese caso suman 9 homicidios durante los primeros días de este mes de septiembre en el municipio de Uruapan:

01 de septiembre. Mujer es asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol de Uruapan.

02 de septiembre. A balazos asesinan a un hombre en la 28 de Octubre de Uruapan.

02 de septiembre. Taxista es ejecutado a tiros en la colonia La Quinta, Uruapan.

02 de septiembre. Joven dentista ultimado a tiros en su consultorio, frente al Panteón Municipal.

03 de septiembre. Criminales matan a un hombre en domicilio de la colonia Doctores.

06 de septiembre. Carpintero muere tras ser baleado en la colonia Amapolita, Uruapan.

06 de septiembre. Dos muertos tras ataque a balazos en domicilio de la comunidad de San Lorenzo.

07 de septiembre. Solitario pistolero ataca a tiros a dos hombres en la 28 de Octubre; uno muere.

RED 113