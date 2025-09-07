Uruapan, Mich.- 07 de septiembre de 2025.- Un muchacho fue privado de la vida a balazos apenas a unos metros de donde horas antes se registró otro ataque armado con saldo de un muerto y un herido, en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad de Uruapan.

Fue la tarde de este domingo, cuando se reportó una agresión con armas de fuego, sobre la calle Felipe Ángeles, casi esquina con Emiliano Zapata, donde vecinos al percatarse del atentado pidieron ayuda al número de emergencias 911.

De inmediato se trasladaron policías y paramédicos locales, estos últimos observaron a un joven tirado, se aproximaron para tratar de ayudarle, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales.

Del ahora occiso se ignora su identidad, se trata de un sujeto de entre 18 y 20 años de edad, quien vestía pantalón azul de mezclilla y una playera de color blanco. El cuerpo al término de las actuaciones por parte de la Fiscalía Regional fue enviado al Semefo local.

Apenas unas 4 horas antes y sobre la calle Emiliano Zapata del mismo asentamiento, un solitario pistolero agredió a tiros a dos hombres, con saldo de un muerto y un herido.

Cabe señalar que con ese caso suman 9 homicidios durante los primeros días de este mes de septiembre en el municipio de Uruapan:

01 de septiembre. Mujer es asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol de Uruapan.

02 de septiembre. A balazos asesinan a un hombre en la 28 de Octubre de Uruapan.

02 de septiembre. Taxista es ejecutado a tiros en la colonia La Quinta, Uruapan.

02 de septiembre. Joven dentista ultimado a tiros en su consultorio, frente al Panteón Municipal.

03 de septiembre. Criminales matan a un hombre en domicilio de la colonia Doctores.

06 de septiembre. Carpintero muere tras ser baleado en la colonia Amapolita, Uruapan.

06 de septiembre. Dos muertos tras ataque a balazos en domicilio de la comunidad de San Lorenzo.

07 de septiembre. Solitario pistolero ataca a tiros a dos hombres en la 28 de Octubre; uno muere.

07 de septiembre. Matan a otro hombre en la colonia 28 de Octubre de Uruapan.