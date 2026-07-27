Morelia, Mich.- Lunes 27 de julio de 2026.- Un incendio se registró al interior de una barbería ubicada en la colonia Villa Universidad, en la ciudad de Morelia. Afortunadamente, el siniestro fue controlado y únicamente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron fuentes de rescate.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes en el mencionado establecimiento localizado sobre la avenida Universidad, entre las calles José Silva Herrera y Jesús Romero Flores. Algunos vecinos alertaron sobre la situación al número de emergencias 911 y solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio.

Minutos después acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), sin embargo, a su llegada las llamas ya habían sido sofocadas con extintores por los propios trabajadores del negocio y otros ciudadanos.

De acuerdo con los datos obtenidos, un corto circuito habría sido la causa que originó el fuego. Tras verificar que no existieran riesgos adicionales, los vulcanos brindaron recomendaciones a los encargados del establecimiento para prevenir futuros siniestros y reforzar las medidas de seguridad.



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