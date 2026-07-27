Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.- Con el objetivo de facilitar la incorporación a los programas y acciones de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), así como garantizar el ejercicio de los derechos y servicios públicos del Gobierno de Michoacán, la dependencia cuenta con un servicio gratuito de interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para personas sordas, sus familias e instituciones que lo soliciten.

Andrea Serna Hernández, titular de la Sedebi, destacó que garantizar el acceso a la información y a los servicios públicos para las personas sordas representa una acción de derechos humanos y una responsabilidad de un gobierno humanista. Señaló que atender las necesidades de este sector forma parte de una política integral para acompañar a las personas con discapacidad y contribuir a eliminar las barreras que enfrentan en su vida cotidiana.

Como parte de estas acciones, la dependencia imparte cada viernes, de 10:00 a 12:00 horas, un taller gratuito de LSM dirigido a personas sordas y a sus familias, con el propósito de fortalecer la comunicación con personas oyentes y generar redes de apoyo y confianza.

De enero a junio de este año, la Sedebi ha brindado 223 servicios de interpretación (35 en enero, 40 en febrero, 42 en marzo, 34 en abril, 34 en mayo y 38 en junio), en atención directa a la comunidad sorda y a instituciones que lo han requerido.

Asimismo, la Sedebi cuenta con una playlist de ejercicios con palabras, conceptos y oraciones en LSM para facilitar el aprendizaje de la población oyente, disponible en su canal de YouTube. De igual manera, la página web de la dependencia incorpora interpretación virtual de sus programas y acciones mediante un recuadro informativo, con el propósito de facilitar el acceso y consulta de la información para las personas sordas.