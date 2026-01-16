Uruapan, Mich.- 16 de enero de 2026.- Un joven fue asesinado a balazos por criminales que irrumpieron violentamente en un domicilio ubicado en la colonia Los Lagos, aledaña a Tejerías y Río Volga, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Fue la tarde de este viernes, cuando se reportó la agresión armada en un inmueble de la calle San Judas Tadeo, lo que movilizó a oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, pero los responsables ya habían huido al parecer a bordo de un vehículo.

De igual forma acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el deceso de un masculino que presentaba al menos 4 impactos de bala; su identidad es ignorada solo se sabe que tenía entre 25 y 30 años de edad.

Otros uniformados se encargaron de resguardar la escena del crimen y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento el municipio de Uruapan acumula al menos 5 homicidios durante el presente mes de enero:

10 de enero. Asesinan a joven jornalero en ataque armado en la colonia El Chilar, en Uruapan.

11 de enero. Joven asesinado a balazos en un domicilio, al oriente de Uruapan.

12 de enero. Hombre ejecutado en vivienda de la colonia Valle de San Pedro.

14 de enero. A balazos matan a un hombre en carnicería de Uruapan.

16 de enero. Sicarios irrumpen en vivienda al oriente de Uruapan y matan a un joven.