Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- La inversión por más de 51 mil millones de pesos en infraestructura contemplada en el Plan Michoacán fortalece el desarrollo del estado, y multiplica la generación de empleo digno, dinamiza la economía regional y contribuye a la reconstrucción del tejido social, afirmó la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís.



La diputada destacó que los proyectos estratégicos impulsados por el gobierno federal y estatal en materia de nuevos carreteras, modernización, caminos artesanales y agua, responden a una visión de justicia social, al priorizar regiones históricamente rezagadas y detonar oportunidades productivas.



“La infraestructura que hoy se construye en Michoacán no es para unos cuantos; es infraestructura con sentido social, pensada para conectar comunidades, fortalecer economías locales y generar bienestar”, sostuvo.



Tan sólo en nuevos proyectos carreteros y modernizaciones, dijo, este año ya se avanza en la inversión de 39.6 mil millones de pesos en las carreteras Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y la autopista de la Agroexportación, que va desde Uruapan hasta Zamora, además de la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI.



Alanís subrayó que este tipo de obras, además de los caminos artesanales, los proyectos hidráulicos y nuevos espacios públicos no solo mejoran la movilidad y los servicios, sino que reducen desigualdades y previenen la violencia al generar condiciones de desarrollo.



“Cuando hay empleo, cuando hay obra pública bien planeada y cuando el presupuesto se ejerce con honestidad, se construye paz desde lo cotidiano”, afirmó.



Finalmente, reiteró que el Congreso del Estado ha actuado con responsabilidad al aprobar un presupuesto alineado al Plan Michoacán, respetando la propuesta del Ejecutivo y priorizando el bienestar de las y los michoacanos.