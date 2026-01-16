Salvador Escalante, Michoacán, 16 de enero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre en posesión de 40 dosis de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, producto de las labores del Plan Paricutín en el municipio de Salvador Escalante.

Fue en la localidad de Opopeo de esta demarcación, donde los agentes de la Guardia Civil realizaban patrullajes de vigilancia en las calles, cuando realizaron el aseguramiento de la persona.

El indiciado, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad competente para realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

Los agentes de la SSP mantienen presencia permanente en las calles y caminos de esta región de la entidad, con el firme objetivo de inhibir conductas ilícitas y garantizar el bienestar de la población.