Morelia, Michoacán; 22 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) cerró con éxito el Tercer Festival Navideño en la Plaza del Carmen de la capital moreliana.

Con acceso gratuito y precios accesibles para todos los bolsillos, más de 8 mil personas disfrutaron de la variedad de productos de temporada decembrina, en tanto que 80 expositores participaron en esta edición mostrando sus diferentes creaciones.

El festival generó una derrama económica aproximada de 300 mil pesos en los tres días de duración, superando así el positivo impacto de la edición anterior.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de actividades como talleres para decorar su propio árbol de Navidad, así como una amplia diversidad de productos artesanales.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo económico y comunitario, con la finalidad de construir en nuestro municipio el mejor lugar para vivir.