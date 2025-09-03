Zináparo, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) beneficiará a emprendimientos y empresas de Zináparo y Penjamillo a través de créditos que van desde tres mil hasta dos millones de pesos a emprendimientos y empresas.

El director general de la institución, Gabriel Gutiérrez Aviña precisó que, en el caso de Penjamillo, durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha logrado una derrama crediticia de dos millones 15 mil pesos para la generación de nueve empleos y la conservación de cinco más en el municipio.

En el caso de Zináparo no se ha registrado derrama crediticia durante la actual administración, no obstante, Gutiérrez Aviña explicó que, el convenio recién firmado permitirá colocar financiamientos y programas crediticios para generar oportunidades de desarrollo económico.

“Nuestro objetivo es claro, queremos llegar a cada rincón de Michoacán con financiamientos con las tasas de interés más bajas que la banca comercial, que permitan a las y los michoacanos crear y hacer crecer sus proyectos, para fortalecer la economía local”, comentó.

Por su parte, la alcaldesa de Penjamillo, María Martínez Ruíz, y el alcalde de Zináparo, Emiliano Zavala Cázarez, resaltaron la importancia de acercar créditos atractivos y con bajas tasas de interés para negocios y empresas técnicamente viables y económicamente confiables.