Morelia, Michoacán, a 03 de septiembre de 2025.- Como parte de la iniciativa del Presidente Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar la sana convivencia a través del deporte, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), anuncia el Torneo de Futbol Intertenencias 2025, el cual dará inicio el próximo 20 de septiembre.

El director general del IMCUFIDE, Pablo César Sánchez Silva, explicó que este certamen es gratuito, y tiene como finalidad promover la actividad física en la zona rural de Morelia, y marcará la pauta para llevar a las comunidades otras competencias, en diversas disciplinas.

“Se tiene proyectada la participación de un equipo varonil y uno femenil por cada una de las tenencias, en una categoría única Libre, iniciando el 20 de septiembre; los partidos se celebrarán en las canchas de las unidades deportivas Morelos Indeco, Bicentenario y Miguel Hidalgo”, detalló Sánchez Silva, quien agregó que se ha trabajado en coordinación con las jefas y los jefes de las 14 tenencias, para llevar a cabo este evento.

Las personas interesadas en participar en el Torneo, deberán acudir a las oficinas de su respectiva jefatura de tenencia, presentando copia de su identificación oficial, así como un comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño infantil. Al finalizar el Torneo, se premiará a los dos mejores equipos de cada rama, con trofeos y diplomas de participación.

De esta forma, el Gobierno de Morelia sigue fortaleciendo el tejido social, con eventos que promueven actividades en favor del bienestar de las y los morelianos, haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.