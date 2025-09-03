Morelia, Michoacán, 03 de septiembre del 2025.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo informó que aún no es tiempo de abordar alianzas electorales porque no son los tiempos legales y además son decisiones que se toman en colectivo a través de la Asamblea Estatal y aclaró que en el partido, “no estamos, ni vamos a estar subordinados a ninguna línea política que sea ajena a nuestros principios políticos”, por lo que no se harán acuerdos con aquellos partidos políticos que quieran imponer su ruta.

Nuestro partido, precisó Ocampo, no se debe a cúpulas ni a intereses coyunturales, porque la alianza es con la gente, la ciudadanía es “la que guía nuestras decisiones y la que marca la diferencia entre la congruencia y la simulación”. Así pues, informó que “estamos en un proceso de fortalecimiento real. Estamos recorriendo el territorio, conformando comités municipales y hoy somos uno de los pocos partidos en Michoacán con estructuras sólidas”, lo que permitirá al partido tener una fuerte participación en los siguientes comicios.

El líder perredista expuso que “el PRD Michoacán tiene la fuerza para participar solo. Nadie aquí ha dicho que ya tenemos una alianza con otro partido. Estamos generando nuestra propia ruta para ser una alternativa frente a la polarización de Morena y al pasado sin resultados del PAN y del PRI”.

Asimismo, criticó la hipocresía de otras fuerzas políticas que pretenden mostrarse impólutas, pues recordó que el PRD ha sido semillero y formador de liderazgos por décadas por lo que negar ese origen, es negar la esencia misma de la democracia en Michoacán, “Hay quienes militaron en nuestras filas y decidieron renunciar. Muchos de ellos fueron parte del Pacto por México y ahora pretenden darse golpes de pecho como si fueran impolutos. Eso es hipocresía política, y el tiempo siempre alcanza a los hipócritas”.

Acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, el líder perredista lanzó un llamado a la militancia del estado para cerrar filas, mantener la unidad y trabajar con los principios que dieron origen a este proyecto partidista, porque la ciudadanía demanda paz y tranquilidad.

Octavio Ocampo puntualizó que el PRD Michoacán “sigue de pie, aquí hay mucho partido, con historia y con una identidad propia que nos hace ser diferentes a otros partidos políticos. Seguimos con la frente en alto defendiendo la democracia, la justicia social y la dignidad del pueblo michoacano, esa es y seguirá siendo la fuerza de nuestro partido político”, concluyó.