La Piedad, Michoacán, 16 de enero del 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha colocado y respaldado 28 millones de pesos en La Piedad mediante 34 créditos destinados al fortalecimiento de proyectos productivos, emprendimientos y empresas ya establecidas, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de la institución.

Durante una visita de trabajo al municipio, el titular de Sí Financia presentó los distintos esquemas de créditos disponibles ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de La Piedad, encabezado por su presidente, Jorge García Álvarez. En este encuentro se detalló que los créditos van desde los tres mil hasta los dos millones de pesos.

El director general de la dependencia subrayó que estos recursos tienen impacto en el empleo local. Precisó que la colocación crediticia en esta región ha permitido la generación de 108 nuevos empleos y la conservación de otros 377, lo que contribuye a la estabilidad económica de la región.

Acompañado por el presidente municipal, Samuel David Hidalgo Gallardo, el funcionario estatal destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y el sector empresarial como un factor clave para ampliar el acceso al financiamiento y fomentar el crecimiento económico regional.

Finalmente, reiteró que Sí Financia mantiene abiertas sus ventanillas para empresarias y empresarios interesados en acceder a alguno de sus esquemas de crédito. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 113 7700, extensiones 502 a 506, donde recibirán orientación sobre requisitos y opciones de financiamiento disponibles.