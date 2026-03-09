Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- El programa Fuerza Mujer ha generado una derrama crediticia de 775 millones de pesos para negocios liderados por emprendedoras y empresarias, informó el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El director general de Sí Financia, Gabriel Gutiérrez Aviña, subrayó que durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el programa, en coordinación con cajas populares e instituciones bancarias aliadas, ha colocado siete mil 861 créditos para negocios liderados por mujeres.

Destacó que este esquema de financiamiento fortalece el emprendimiento femenino y genera impacto directo en la economía local, ya que ha generado mil 889 empleos y permite mantener 4 mil 750 más.

El programa tiene presencia en 101 municipios del estado, lo que demuestra su alcance territorial y el interés de las mujeres por emprender y consolidar sus proyectos productivos. Además del acceso al financiamiento, las beneficiarias reciben capacitaciones, asesorías y acompañamiento, así como participación en eventos de difusión que fortalecen sus capacidades empresariales.

Fuerza Mujer otorga financiamientos que van desde tres mil hasta dos millones de pesos, con distintos esquemas diseñados para adaptarse a las necesidades de cada negocio y con tasas de interés competitivas, lo que permite impulsar el crecimiento y desarrollo integral de los emprendimientos liderados por mujeres.