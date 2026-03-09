Taretan, Mich.- 09 de marzo de 2026.- La mañana de este lunes, un motociclista resultó gravemente lesionado al ser atropellado por un vehículo desconocido sobre la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de cobro de Taretan.

Fue a la altura del kilómetro 99 donde ocurrió el aparatoso accidente que fue notificado a los sistemas de emergencias por otros automovilistas que pasaban por la zona.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Ambulancias Ambumed, mismos que auxiliaron a la víctima que presentaba amputación parcial de una pierna, posteriormente la trasladaron a un hospital de la ciudad de Uruapan donde permanece internado y su estado de salud es considerado como delicado.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, arribaron al lugar del accidente para realizar el peritaje correspondiente y asegurar la motocicleta siniestrada.