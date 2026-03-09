Uruapan, Mich.- 09 de marzo de 2026.- Delincuentes desconocidos intentaron quemar una camioneta estacionada por fuera de un domicilio, en la colonia Lomas de Uruapan, al poniente de la ciudad. Afortunadamente los infractores fallaron su cometido.

Fue durante los últimos minutos del domingo anterior, cuando sujetos que viajaban en una motocicleta arribaron a la calle Picacho y le arrojaron gasolina a una camioneta color gris para después prenderle fuego y escaparon.

Los dueños del vehículo se percataron de la situación y con ayuda de vecinos lograron sofocar las llamas momentos después, posteriormente se presentaron elementos de Bomberos, quienes resguardaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado y la identidad de los presuntos responsables.