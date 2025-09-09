Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que será la Morelia el municipio que visitará el próximo domingo 14 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para realizar su informe regional con motivo de su primer año de gobierno.

Serán las instalaciones del Pabellón Don Vasco de Morelia, donde miles de michoacanas y michoacanas acompañarán a la presidenta quien dará a conocer las diversas acciones que se han desarrollado en beneficio del estado, precisó el mandatario.

Detalló que el trabajo coordinado entre el estado y la federación ha permitido avances importantes, sobre todo en el tema de seguridad, ya que el estado salió del top 10 de las entidades con más homicidios dolosos.

Otros de los temas que dará a conocer la presidenta será lo referente a obras públicas, salud, medio ambiente, donde el trabajo coordinado ha permitido que el estado avance.