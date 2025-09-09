Uruapan, Mich.- 09 de septiembre de 2025.- Un joven murió a bordo de una ambulancia tras ser baleado por sujetos desconocidos por fuera de su domicilio ubicado en la colonia San Juan Evangelista, al poniente de la ciudad de la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con los primeros reportes, la mañana de este martes el ofendido salió de su casa sobre la calle Manuel Olivo, donde ya era esperado por sus victimarios, quienes se aproximaron y le dispararon a mansalva.

Los hechores se dieron a la fuga, mientras que el agraviado resultó herido de gravedad. Algunas personas pidieron ayuda al número de emergencias 911, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil, mismos que se desplegaron en busca de los responsables, pero no lograron ubicar su paradero.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al lugar y subieron a la víctima a una ambulancia para trasladarla a un nosocomio, sin embargo, momentos después falleció debido las lesiones que presentaba; su identidad no fue revelada.

La zona fue acordonada para preservar indicios y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que con ese caso suman 11 homicidios durante este mes de septiembre en el municipio de Uruapan:

01 de septiembre. Mujer es asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol de Uruapan.

02 de septiembre. A balazos asesinan a un hombre en la 28 de Octubre de Uruapan.

02 de septiembre. Taxista es ejecutado a tiros en la colonia La Quinta, Uruapan.

02 de septiembre. Joven dentista ultimado a tiros en su consultorio, frente al Panteón Municipal.

03 de septiembre. Criminales matan a un hombre en domicilio de la colonia Doctores.

06 de septiembre. Carpintero muere tras ser baleado en la colonia Amapolita, Uruapan.

06 de septiembre. Dos muertos tras ataque a balazos en domicilio de la comunidad de San Lorenzo.

07 de septiembre. Solitario pistolero ataca a tiros a dos hombres en la 28 de Octubre; uno muere.

07 de septiembre. Matan a otro hombre en la colonia 28 de Octubre de Uruapan.

09 de septiembre. Joven muere a bordo de una ambulancia tras ser baleado, en la colonia San Juan Evangelista.

