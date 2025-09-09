Zinapécuaro, Michoacán, 09 de septiembre de 2025.- Comprometido con la educación de las niñas y los niños de Zinapécuaro, el diputado local del PRD Michoacán y presidente de la Comisión de Bienestar Social de la 76 legislatura del Congreso del estado, Octavio Ocampo, visitó la Escuela Primaria “Hermanos Flores Magón”, donde escuchó de primera mano a las y los padres de familia, con quienes coincidio en que la educación de infancias y juventudes son la mejor herramienta para el bienestar de las personas.

Tras escuchar a la comunidad educativa, el legislador se comprometió a gestionar la petición de construir una barda perimetral en la escuela, ante la Secretaría de Educación en el Estado y las instituciones competentes, de tal suerte que la obra pueda realizarse a la brevedad. “Hoy me llevo esta tarea importante, para que pronto puedan atender la solicitud de la escuela y asegurar un entorno seguro para las y los alumnos”, señaló Ocampo tras recorrer las instalaciones del plantel y conversar con docentes y autoridades escolares.

Durante su mensaje frente a docentes, padres de familia y alumnos, destacó que, aunque el país enfrenta retos sociales, económicos y de seguridad, la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para formar mujeres y hombres de bien. Asimismo, reconoció el papel de las y los maestros, quienes convierten las aulas en un segundo hogar y son la base de la formación académica y personal de la niñez michoacana.

“Escuchar de cerca las necesidades de las escuelas me permite llevar su voz a los espacios de decisión y trabajar para que cada niña y niño tenga condiciones dignas para aprender”, concluyó Ocampo, reafirmando su compromiso con la educación y la seguridad de las y los estudiantes de Zinapécuaro.