El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, anunció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará la entidad el próximo 14 de septiembre como parte de sus giras por todo el país.

De acuerdo con Mora González, la mandataria rendirá su informe regional en las instalaciones del Pabellón Don Vasco, en Morelia, donde se espera la asistencia de miles de michoacanos interesados en conocer los avances de su primer año de gobierno.

El líder morenista destacó que, a diferencia de los gobiernos conservadores, Sheinbaum es una presidenta “de territorio y no de escritorio”, que recorre los estados, escucha a la población y acompaña directamente sus demandas.

Durante su visita, la presidenta expondrá los logros alcanzados en Michoacán, entre ellos las inversiones en infraestructura hospitalaria y carretera, así como la tecnificación del distrito de riego 020 Morelia–Queréndaro.

Mora recordó que esta será la quinta ocasión en que Sheinbaum acuda al estado, lo que refleja —dijo— el compromiso y la cercanía de su gobierno con Michoacán.