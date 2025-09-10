EUA.- Un ataque a balazos en contra de Charlie Kirk, activista conservador mientras daba una conferencia ante una multitud, fue evidenciado a través de un video que circula en las redes y que muestra el momento justo cuando le disparan a quemarropa y resulta herido, al parecer de gravedad.

En hechos registrados este miércoles en un evento realizado en una universidad de Utah, Kirk es blanco de un disparo mientras hablaba frente a cientos de personas, cuando se escucha la detonación, el público se sorprende y se genera la confusión; incluso se escucha decir a alguien “call 911”, mientras la víctima cae a un costado tras los hechos violentos.

Charlie Kirk es un activista político conservador estadounidense que fundó Turning Point USA, junto con William T. Montgomery, en el año 2012, y que hoy es el director gerente de la organización.​

