Hoy inicia septiembre, el mes patrio, una de las épocas más significativas para México, donde conmemoramos la lucha por la independencia nacional. Durante este mes, calles, plazas, escuelas, oficinas y hogares se visten de verde, blanco y rojo, reflejando el orgullo y la identidad mexicana. Las banderas ondean en balcones y edificios públicos, mientras que los símbolos patrios se hacen presentes en todo el país.

El momento más esperado, la noche del 15 de septiembre, se celebra el tradicional Grito de Independencia, recordando a los héroes que iniciaron la lucha en 1810; y la fiesta continúa el 16 de septiembre, Día de la Independencia, con desfiles cívicos y militares.

Septiembre es también un mes de unión, tradición y celebración cultural. Puedes esperar encontrar música, bailes, gastronomía típica y expresiones artísticas a donde quiera que vayas, lo que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia. Con el inicio de septiembre, México se prepara para vivir intensamente sus fiestas patrias, una oportunidad para recordar el pasado, valorar el presente y fortalecer el espíritu nacional.

¡Prepárate para las fiestas!