Uruapan, Mich.- 01 de septiembre de 2025.- Un hombre resultó lesionado tras volcar aparatosamente el vehículo que conducía, durante la mañana de este lunes en la colonia Infonavit Constituyentes, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Se pudo conocer que cerca de las 07:30 horas el vehículo Nissan, Versa, color blanco, con placas PUE-883-C circulaba sobre la calle José Silva Herrera, cuando el conductor perdió el control del volante aparentemente debido al exceso de velocidad, se impactó contra un vehículo estacionado y después volcó.

Algunos vecinos reportaron los hechos al sistema de emergencias pero fue hasta después de 40 minutos que al lugar arribaron paramédicos locales, afortunadamente el automovilista sólo sufrió alguna lesiones menores.

De igual forma en el sitio se presentaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes se encargaron de realizar el peritaje para determinar responsabilidades y asegurar los vehículos siniestrados.