Cada 1 de septiembre se conmemora el Día Internacional de los Primates, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de proteger a estos animales, considerados nuestros parientes más cercanos en el reino animal.

Los primates incluyen a especies como gorilas, chimpancés, orangutanes, lémures y monos de distintas regiones del mundo. Muchos de ellos se encuentran en peligro de extinción debido a la deforestación, la caza furtiva, el tráfico ilegal y la destrucción de sus hábitats naturales.

La conmemoración recuerda la necesidad de promover su conservación, así como el respeto hacia la vida silvestre. Además, resalta el papel fundamental que tienen los primates en los ecosistemas, ya que contribuyen a la dispersión de semillas y al equilibrio de la biodiversidad.

Este día invita a reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza y a tomar acciones que ayuden a garantizar la supervivencia de estas especies para las futuras generaciones.