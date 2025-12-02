Morelia, Michoacán; 02 de diciembre de 2025.-Con el propósito de fortalecer la inclusión y reducir las brechas de desigualdad, tal como lo impulsa el presidente Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) reconoció a las y los ciudadanos que concluyeron el Curso de Lengua Purépecha.

Esta capacitación se realizó con el apoyo de la Universidad de Morelia (UDEM), que facilitó sus instalaciones para el desarrollo del programa, fortaleciendo así el propósito de la Semmujeris de impulsar oportunidades de aprendizaje que acerquen a la ciudadanía a una mayor igualdad.

La titular de la Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que promover el aprendizaje del purépecha es una forma de honrar las raíces, ampliar oportunidades y construir una ciudad más equitativa. Subrayó que estas acciones fortalecen la visión del Gobierno de Morelia para impulsar una sociedad donde todas las personas ejerzan plenamente sus derechos.

En total se entregaron 20 reconocimientos a participantes de la modalidad presencial y 7 más a quienes finalizaron en línea, destacando su compromiso por preservar y valorar una de las lenguas originarias más significativas del estado.

La Semmujeris reiteró su compromiso de continuar generando espacios con enfoque de igualdad sustantiva, para avanzar hacia una Morelia más justa, diversa e incluyente.