Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán, encabezada por Roberto Monroy García, presentó a Tata Pancho, el primer asistente turístico virtual en todo México, una herramienta que servirá para apoyar a los visitantes que recorran “el alma de México” y que se encuentra en la página oficial https://visitmichoacan.com.mx/

Esta herramienta digital funciona con inteligencia artificial, la cual simula un pícaro michoacano con atuendo representativo de la Danza de los Viejitos, con el cual se podrá interactuar para obtener recomendaciones de sitios de interés y se pueda elaborar un itinerario basado en los gustos y presupuesto de las y los viajeros. Otra de sus funciones es que además de su capacidad de respuesta escrita, también lo hace a través de voz, para una experiencia más completa e interactiva.

“Tata Pancho funciona a partir de agentes especializados y una base de datos exclusiva con datos de turismo en Michoacán. Sus respuestas se alimentan de información verificada, la cual incluye catálogos oficiales de hoteles y restaurantes del Registro Nacional de Turismo (RNT). De contenido estructurado sobre destinos, actividades, experiencias, gastronomía y rutas turísticas”, afirmó el titular de Sectur.

Monroy García estuvo acompañado de manera virtual por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó esta innovadora herramienta. “Este es el poder de la transformación digital. Tata Pancho dará la vuelta al mundo, se promocionará nacional e internacionalmente Michoacán, este personaje dará a conocer todos los productos turísticos de una manera única”, destacó la funcionaria federal.

Además, enfatizó que “Tata Pancho es el primero en su tipo en todo el país y su finalidad es apoyar al turista de carne y hueso para vivir grandes experiencias en Michoacán, un lugar extraordinario”. De esta manera, el estado se acercará de forma personalizada al usuario a través de Internet, impulsando esta nueva digitalización y promoción.

El secretario de Turismo agregó que este es solo el comienzo, ya que la base de datos seguirá creciendo y actualizándose para integrar más información relevante, lo que permitirá que Tata Pancho tenga todo lo necesario para promocionar Michoacán de forma completa, confiable y atractiva.

También ayudará la retroalimentación que proporcionen las y los usuarios, indicando si una respuesta fue útil o no, ayudará a que el sistema aprenda y se ajuste para ofrecer información cada vez más precisa y relevante.