Morelia, Michoacán; 13 de agosto de 2025.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, personal y profesional de las morelianas, el gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) invita a los cursos que iniciarán en el mes de septiembre.

Dichas capacitaciones se realizan en coordinación con el Centro de Capacitación para el Trabajo “José López Rodríguez” (Cecap). La titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que no solo brindan herramientas para el desarrollo personal y profesional, sino que también fortalecen la autonomía económica, un factor clave para romper ciclos de violencia y desigualdad.

Los cursos disponibles son:

• Curso de Computación Básica (matutino). Inicia el 1 de septiembre de 2025. Se imparte lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas en las instalaciones de la Semmujeris, ubicadas en Antonio Álzate #805, Centro Histórico. Costo único: $300. Registro en: https://forms.gle/DEpBAaXWs5gsh5Vv5

• Curso de Computación Básica (vespertino). Inicia el 1 de septiembre de 2025 y finaliza el 30 de enero de 2026. Se imparte martes y jueves de 15:00 a 17:00 horas en la Semmujeris. Costo único: $300. Registro en: https://forms.gle/72n5cnj4YcuqzNzn6

• Curso de Auxiliar Administrativo – Nivel Avanzado. Inicia el 1 de septiembre de 2025 y finaliza el 30 de enero de 2026. Se imparte lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 horas en la Semmujeris. Costo único: $300. Registro en: https://forms.gle/7XPoRoEe6MaiE5vh8

• Curso de Auxiliar Administrativo – Nivel Básico. Inicia el 1 de septiembre de 2025 y finaliza el 30 de enero de 2026. Se imparte martes y viernes de 15:00 a 17:00 horas en la Semmujeris. Costo único: $300. Registro en: https://forms.gle/aFFCoqdqEbs4kNSS6

• Curso de Inglés – Nivel Pre-Intermedio. Inicia el 1 de septiembre de 2025 y finaliza el 30 de enero de 2026. Se imparte de lunes a jueves de 9:00 a 11:00 horas en la Semmujeris. Costo único: $300. Registro en: https://forms.gle/jSWFgesUL1qTsJHL8

Para más información, las y los interesados pueden acudir directamente a Antonio Álzate #805, Centro Histórico de Morelia o comunicarse al teléfono: 443 232 7000.