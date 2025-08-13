Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la séptima edición de Divergentes: arte y cine, un encuentro que del 20 al 22 de agosto reunirá a creadoras y creadores para reflexionar y prevenir la violencia de género a través del séptimo arte. El programa incluye proyecciones, talleres, paneles y conversatorios que celebran la diversidad y el diálogo.

En representación de la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jéssica Cortés Arroyo, celebró la continuidad del festival y su aporte a los derechos de las mujeres y personas LGBT. La jefa del Departamento de Cine, Jennifer Córdova Solís, anunció un taller de guion con perspectiva de género y destacó las alianzas con Divergentes y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, que han dado visibilidad local y nacional a proyectos michoacanos.

La directora de Divergentes, Sunya Itzia Madrigal Álvarez, subrayó la importancia de ampliar el alcance del festival hacia nuevas comunidades y cuidar la calidad de los espacios que lo reciben. Señaló que el programa se ha diseñado con énfasis en la calidad narrativa, evitando estigmas y estereotipos y que en esta edición, participarán alrededor de 30 realizadoras y realizadores.

Las sedes serán el Museo Casa Natal de Morelos, las facultades de Filosofía y Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Latina de América. Como antesala, el viernes 15 de agosto habrá una función especial en el Museo Casa Natal de Morelos a las 18:00 horas.

La programación incluye cortometrajes como “Nostalgia Neón-Noir: Love’s Last Logout”; “Mi tierra, tu tierra”; “Amar (Es)”, “Amor Ice”, “Dejarse crecer el cuerpo”, “La pecera”, “Una mañana del 2030”, “Entre líneas y Fantasmagoría”, así como el conversatorio “Miradas disruptivas y de género en el cine”. Puedes consultar toda la información en: www.linktr.ee/divergentearteycine.