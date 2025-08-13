Morelia, Michoacán; 13 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría del Ayuntamiento que encabeza Yankel Benítez Silva, informa que la segunda etapa de la campaña “Ordena tu Talacha” ha iniciado con éxito, enfocada en ordenar la actividad de los talleres mecánicos en la ciudad, garantizando el cumplimiento de los artículos 54 del Reglamento de Establecimientos y 81 del Reglamento de Tránsito y Vialidad.

Esta fase se centra en la revisión de talleres mecánicos que han recibido quejas ciudadanas, verificando que operen de manera adecuada, sin ocupar la vía pública para reparaciones, verter químicos en la calle u obstruir cocheras o frentes de viviendas, y sin generar ruido excesivo que afecte a las y los vecinos.

Hasta el momento, se ha visitado el 50 por ciento de los talleres mecánicos registrados en Morelia, de un total de casi mil establecimientos. Durante el resto de agosto, se continuará con la notificación y concientización de los talleres restantes.

Durante las visitas, aseguró el secretario, Yankel Benítez se detectó que algunos propietarios desconocían las disposiciones establecidas en los reglamentos para su giro comercial. Por ello, esta campaña busca no solo notificar, sino también orientar a los dueños para que regularicen su actividad y operen en espacios seguros y adecuados.

En lo que va de la campaña, iniciada hace aproximadamente un mes, se han recibido 80 denuncias ciudadanas ya sea por llamadas a la línea 072 o redes sociales. Los talleres que no cumplan con las normativas podrían enfrentar multas o, en casos graves, la clausura de sus negocios.

Los objetivos de “Ordena tu Talacha”, son: Ordenar la actividad de los talleres mecánicos en Morelia; garantizar que los talleres operen en espacios seguros y adecuados; brindar mayor seguridad para automovilistas y peatones, al mantener calles libres de obstrucciones; fomentar el orden y respeto entre vecinos, promoviendo una mejor convivencia.

El Gobierno de Morelia invita a los propietarios de talleres a sumarse a esta iniciativa, regularizando su actividad para contribuir al bienestar de la ciudad. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales del municipio.