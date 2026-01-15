Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección y el acompañamiento de las personas que acceden a visas de trabajo temporal, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo virtual con Iván Pliego Moreno, cónsul de México en Orlando. En este encuentro estratégico participaron también autoridades de atención al migrante de Guanajuato y Jalisco, consolidando un frente regional en favor de la movilidad laboral segura.

En la mesa de trabajo, en la que también participó Tatiana Clouthier, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), se dialogó sobre el esquema de visas de trabajo agrícola, particularmente aquellas gestionadas a través de empresas autorizadas que ofrecen empleos temporales con salarios competitivos. El interés común es garantizar procesos ordenados que protejan de manera irrestricta los derechos de las y los trabajadores.

Durante la reunión se destacó que actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional del Empleo, es la instancia responsable de estos procesos, por lo que se planteó la importancia de trabajar de manera coordinada para identificar posibles áreas de oportunidad u omisiones, y fortalecer los mecanismos de supervisión y acompañamiento.

Como contexto, se compartió que en la región de Orlando se estima que alrededor de 300 mil personas laboran en empleos temporales o en el sector agrícola, de las cuales aproximadamente 60 mil cuentan con visa de trabajo, mientras que 240 mil se encuentran sin este documento, lo que refuerza la necesidad de impulsar alternativas legales y seguras.

La Secretaría del Migrante fortalece la vinculación con instancias federales y consulados, asegurando que los procesos de migración laboral para las y los michoacanos sean ordenados, seguros y con pleno respeto a los derechos humanos.